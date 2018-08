Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Comunei Sirețel se afla, din nou, in mijlocul unui scandal. Gheorghe Ancuța este acuzat de catre viceprimarul Gelu Șpaiuc si consilierul Gabriel Dulgheru de fals in acte. Totul a fost descoperit in urma unei adrese facute la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici pentru a sesiza modul…

- Gradinita cu program prelungit Comenius din Constanta, cu sediul pe strada Poporului nr. 82 organizeaza concurs in perioada 8 august ndash; 10 august 2018 proba practica si 13 august 2018 ora 9.00 interviul pentru ocuparea a patru posturi pentru invatamantul prescolar.Conditii de participare: nivelul…

- Guvernul a aprobat astzi 5 iulie printro hotrâre Regulamentul privind controlul de stat al calitii în construcii care stabilete cadrul normativ general obiectivele coninutul organizarea i modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcii.Controlul de stat al ca...

- La initiativa primarului Cristian Stan, alesii locali au aprobat documentatia, indicatorii tehnico- economici si anexa privind descrierea investitiei pentru obiectivul „Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”,…

- Primaria Comunei 23 August, judetul Constanta a atribuit recent un contract de executie lucrari de constructii gradinita in comuna 23 August in cadrul proiectului "Infiintare gradinita cu program prelungit, comuna 23 Augustldquo;. Potrivit licitatiapublica.ro, obiectul contractului il reprezinta realizarea…

- Consilierii locali baimareni au aprobat in sedinta extraordinara din 18 iunie un proiect de hotarare ce vizeaza reabilitarea spatiilor verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona malurilor raului Sasar. In prima faza este vorba despre aprobarea documentatiei tehnico-economica,…

- Marți 29 mai a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfașurat o conferința de presa susținuta de catre Directorul Cancelariei Prefectului Județului Alba, domnul Cornel Murg și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Alba, doamna Marcela Daramuș. Cu acest prilej…

- Senatul Romaniei a discutat și aprobat Legea manualului școlar, a anunțat senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache care a oferit cateva detalii cu privire la conținutul acestui act normativ. Proiectele de manuale scolare se realizeaza de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la…