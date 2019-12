Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a declarat intr-o conferința de presa ca Partidul Social Democrat i-a lasat la buget o situație foarte grava, iar situația este extrem de dificila pentru guvernul pe care il conduce. Cand a facut referiea la pesediști i-a caracterizat prin cuvantul „aștia”, termen…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. France 24 anticipa rezultatul scrutinului, in materialul in care informa despre scrutinul de astazi. "Actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca va fi reales in urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica, ceea ce ar confirma traiectoria…

- Invitata luni seara la TVR, Dancila a fost rugata de moderator sa arate ceasul pe care spune ca l-a primit cadou de la soțul sau și despre care liderul deputaților PNL, Florin Roman, afirma ca ar fi un model Cartier Ballon Bleu, placat cu aur de 18 karate și a carui valoare de catalog este de 83.678…

- Viorica Dancila a fost intrebata joi seara despre cele patru case pe care le-a trecut in declaratia de avere si de unde a avut bani pentru ele. "Totul se poate justifica: am fost noua ani europarlamentar", a explicat Viorica Dancila. Una din case, la Predeal, a inceput sa o construiasca…

- La cateva ore dupa succesul motiunii de cenzura de joi, Stanescu si Ciolacu s-au intalnit cu Victor Ponta pentru a discuta despre strategia din Opozitie si inaintea consultarilor de la Palatul Cotroceni. Intre timp, Viorica Dancila anuntase ca PSD nu merge la consultari la Palatul Cotroceni pentru discutii…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, referitor la vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA, ca s-ar putea sa plece premier și sa se intoarca simplu cetațean.„S-ar putea sa plece premier și sa se intoarca simplu cetațean. Nu știu ce cauta in SUA. Nu pot sa anunț o data atatat timp…

- Nicolae Badanoiu, primarul orasului Videle, a anuntat luni ca cere de urgenta demontarea bannerelor electorale pentru promovarea Vioricai Dancila, pe motiv ca ar fi fost montate ilegal in oras, transmite Mediafax.

- Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniștri vacante, respectiv Grațiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupa la Ministerul Energiei și Ștefan-Alexandru Baișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul. Tinerii din ALDE spun ca sunt ”consternați”…