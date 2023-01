Medaliatul olimpic cu argint Mark Cavendish si sotia sa au fost jefuiti, sub amenintarea cutitului, de persoane cu cagule, in timp ce unul dintre copiii lor era ascuns sub plapuma, relateaza The Guardian, citand marturii din procesul de la tribunalul Chelmsford.

