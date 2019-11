Stiri pe aceeasi tema

- China si Franta au semnat contracte cu o valoare totala de 15 miliarde dolari cu prilejul vizitei la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, a declarat miercuri un oficial chinez la o conferinta de presa, transmite Agerpres. Ințelegerile merg de la exporturile de rațe și foie gras, la terminale…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.

- Cooperarea dintre Europa și China în ceea ce privește reducerea emisiilor cu efect de sera va fi "decisiva", potrivit declarațiilor de marți ale președintelui francez Emmanuel Macron, dupa ce administrația Trump a completat actele necesare pentru retragerea SUA din Acordul de la Paris,…

- Franta a anuntat marti ca "regreta" oficializarea de catre SUA a intentiei lor de a se retrage din acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, decisa de Donald Trump in 2017, relateaza AFP. Aceasta notificare de luni a Washingtonului este "un element de procedura care era asteptat".…

- Un acord urmeaza sa fie semnat miercuri, la Beijing, intre Uniunea Europeana (UE) si China cu privire la indicatiile geografice protejate (PGI), a anuntat Emmanuel Macron luni, in prima zi a unei vizite in China, relateaza Reuterspotrivit news.ro”Vom semna la Beijing ceea ce am lansat in martie…

- La randul sau, un emisar american a denuntat luni 'intimidarea' practicata de Beijing in Marea Chinei de Sud, la o reuniune a liderilor din Asia de Sud-Est, si i-a invitat la un summit special la Washington, in numele presedintelui Donald Trump. Printre altele, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Aceasta inaugurare, planificata initial pentru primavara anului 2019, va avea loc in "prima saptamana a lunii noiembrie, urmand se deschida publicului pe 8 noiembrie", a declarat Lasvignes in cadrul unei conferinte de presa organizate la Paris. Noul Centru Pompidou este rezultatul unui parteneriat…

- Președintele Donald Trump a anunțat ca SUA și China vor relua în cel mai scurt timp discuțiile legate de comerț, dupa un weekend foarte tensionat pentru cele doua puteri, scrie BBC. "China a sunat aseara...a spus sa ne întoarcem la masa de negocieri. Așa ca ne vom întoarce",…