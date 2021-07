Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a anuntat un plan de reducere a emisiilor de carbon la orizontul lui 2050 si de tranzitie spre o economie nepoluanta, plan ce va fi prezentat duminica la vot in Knesset (parlament), informeaza sambata AFP. Documentul prevede o reducere cu 85% a emisiilor de carbon ale Israelului pana…

- Comisia Europeana a propus miercuri un pachet ambitios de masuri pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE, impreuna cu o distribuire a tintelor nationale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera asupra carora cele 27 de state membre vor avea dezbateri aprinse, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri cadrul legislativ privind schimbarile climatice, care e menit sa ajute blocul comunitar sa-și atinga obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pana in 2030 și de a deveni neutru in materie de carbon pana in 2050. „Actuala economie bazata pe combustibili fosili…

- „Este o prostie”, a raspuns fara ezitare ministrul Energiei Virgil Popescu, intrebat daca selectarea proiectelor Romgaz-GSP are vreun substrat politic. “Romgaz a depus acest proiect, iar Romgaz a semnat un memorandum cu GSP Power inca de anul trecut. A fost foarte transparenta aceasta asociere intre…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut joi de acord asupra unei reforme a sistemului de management al traficului aerian, in ideea de a reduce emisiile poluante ale sectorului aeronautic, de a diminua costurile pentru companiile aeriene si a imbunatati siguranta, informeaza Reuters.

- Rețeaua easybox a redus cu 15,8% emisiile de carbon rezultate din operațiunile directe din Romania 100 de mașini electrice vor asigura livrari in zonele urbane Parcul logistic Joița va funcționa 100% cu energie verde, alimentat de 40.000 de panouri fotovoltaice Compensarea emisiilor care nu pot fi evitate…

- eMAG a neutralizat amprenta de carbon generata de operatiunile sale prin compensare. Mai mult, compania se angajeaza sa reduca amprenta de carbon a produselor si serviciilor pe intregul lant de aprovizionare la zero in urmatorii 10 ani. In ultimul an, Grupul eMAG a reusit sa reduca emisiile generate…

- eMAG a neutralizat amprenta de carbon generata de operatiunile sale prin compensare, iar compania se angajeaza sa reduca la zero amprenta de carbon a produselor si serviciilor pe intregul lant de aprovizionare, in urmatorii 10 ani, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat remis miercuri…