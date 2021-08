Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (74 WTA) a invins-o pe poloneza Magda Linette (51 WTA), scor 7-6(5), 6-2, și s-a calificat in finala turneului WTA de la Cleveland, aflat la prima ediție. In ultimul act, Irina Begu va juca impotriva invingatoarei din duelul Sara Sorribes Tormo (43 WTA) - Anett Kontaveit (30 WTA). Irina…

- Irina Begu (31 de ani, locul 74 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Cleveland dupa 6-2, 6-4 in meciul cu Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 99 WTA). Dupa o ora și 38 de minute de joc, sportiva din Romania și-a asigurat prezența in careul de ași de la Cleveland. Irina a trecut in minimum…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Camelia Begu (30 ani, 74 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio; SUA), competitie dotata cu premii in valoare totala de 253.258 de dolari. In optimi, romanca a invins-o pe slovena Polona Hercog (30 ani, 85 WTA), scor 7-6…

- Andrea Petkovic s-a calificat, sâmbata, în finala turneului WTA de la Cluj-Napoca. Jucatoarea din Germania a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 268 WTA).Petkovic (91 WTA, a doua favorita) a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a obține victoria, scor 6-4, 6-2.Calificarea în…

- Iga Swiatek s-a calificat în turul trei de la Roland Garros, dupa o victorie încântatoare. Campioana en-titre de la Paris a defilat contra suedezei Rebeca Peterson (60 WTA), succesul conturându-se în doar 61 de minute.Swiatek (9 WTA) a câștigat de șase ori…