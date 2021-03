Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt artiștii care se iubesc la nebunie de un an de zile, fiind deja și logodiți. Și pentru ca au petrecut prima etapa in doi, cei doi au plecat intr-o escapada romantica pentru a marca importantul eveniment din viețile lor.

- Cleopatra Stratan a reușit sa-și lase din nou fanii cu gura cascata! Frumoasa cantareața le-a facut admiratorilor o dezvaluire bomba, iar dupa aceea mulți s-au intrebat daca nu cumva logodnica lui Edward Sanda este pregatita sa devina mamica! Iata ce anunț uimitor a facut fiica artistului Pavel Stratan…

- Cleopatra Stratan și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce la insistențele acestora, a publicat prima imagine in care apare mama sa. Fotografia a fost realizata pe vremea in care artista era doar un copil și a ținut sa precizeze ca aceasta este singura imagine in care o poate arata pe…

- De cand a devenit celebra, Cleopatra Stratan a aparut pe micile ecrane doar alaturi de tatal sau, motiv pentru care gurile rele au izbucnit imediat. Cleopatra Stratan, prima imagine oficiala cu mama sa, pe rețelele de socializare! Ce a scris iubita lui Edward Sanda? Mesajul dur primit din partea fanilor!

- Sunt super frumoși, iubiți de toata lumea și au o mulțime de fani! Cum a prezis Cleopatra Stratan relația cu Edward Sanda? Artistul a povestit la Antena Stars! Edward Sanda iși dorește o fetița cu fiica lui Pavel Stratan!

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca a incheiat colaborarea din cadrul unui proiect de familie, proiect condus de ea și de soțul ei, Marius Elisei (34 de ani). „Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. (…) Eu am facut tot ce am putut, ce am…

- Iubirea plutește-n aer pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan! Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, artistul a povestit unde iși va petrece sarbatorile de iarna alaturi de fiica lui Pavel Stratan! Edward, indragostit pana peste masura de Cleopatra!