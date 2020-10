Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda, i-a daruit cel mai frumos cadou: inelul de logodna. Cleopatra Stratan a ajuns la varsta majoratului, iar iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o de soție chiar de ziua ei. Artista a acceptat, iar vestea cea mare a dat-o chiar solistul, pe contul sau de Instagram. Acesta a postat o fotografie cu inelul de logodna, surprinsa la petrecea data in cinstea logodnicei sale. Citește online gratuit numarul de octombrie al revistei Unica „A spus DA”, a scris artistul in dreptul imaginii care a primit in scurt timp zeci de mii de aprecieri.…