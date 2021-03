Stiri pe aceeasi tema

- Rascoala medicilor impotriva Big Pharma! Frontul de lupta impotriva totalitarismului sanitar fierbe, iar batalia face ravagii pe tot globul! In unele țari, se lasa cu proteste violente de strada și capete sparte, iar drepturile cetațenești sunt aparate pana la sange. In altele, nu multe, doar cateva,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reactionat, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut ministrului Justiției explicații in cazul clasarii Dosarului 10 august. „Oamenii politici din Romania ar trebui sa se hotarasca! Respecta independența justiției și se abțin de la comentarii privitoare la deciziile…

- Senatorii USR-PLUS au anunțat ca au votat in unanimitate proiectul de lege privind activitatea in Romania a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi. Astfel, infracțiunile cu fonduri europene pot fi investigate și in Romania. ”Cum era de așteptat, PSD a votat IMPOTRIVA, incercand sa mai faca…

- Dr. Predrag Balasevic, președintele Partidului Neamului Romanesc, un profesionist și un om dedicat valorilor europene, mi-a comunicat un protest disperat al romanilor din Valea Timocului, supuși unui proces violent de deznaționalizare de catre statul sarb. In timp ce poarta negocieri cu Uniunea Europeana…

- Moderna susține ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de companie neutralizeaza tulpinile identificate in Marea Britanie și Africa de Sud. „Vaccinul COVID-19 produs de Moderna iși pastreaza activitatea de neutralizare impotriva tulpinilor emergente identificate pentru prima data in Marea Britanie…

- Prima persoana din Romania vaccinata impotriva COVID-19, asistenta medicala Mihaela Anghel de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" din București, a primit duminica, 17 ianuarie, a doua doza a vaccinului impotriva noului coronavirus (rapelul).

- Romania a vaccinat, de la debutul campaniei naționale din 27 decembrie 2020, puțin peste 183.000 de persoane, toate cadre medicale. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care…

- Autoritatile au anuntat cum pot pacientii sa semnaleze reactiile adverse la vaccinul impotriva COVID-19, la doar o zi de la debutul campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus. „Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) pune la dispoziția pacienților…