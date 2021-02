„Avem un buget de 6,6 miliarde lei din care 92% sunt scheme de ajutor de stat si despagubiri, cum le numesc, pentru companiile afectate de inchideri care au existat in economie, ca urmare a COVID. Avem 4,5 miliarde lei pentru schemele de ajutorare pe fonduri europene, masurile 1,2 si 3. Inca un miliard lei pentru schema HoReCa care este o despagubire de 20% din diferenta de cifra de afaceri din 2019 si 2020, deci practic din scaderea cifrei de afaceri in masura in care ea a existat si a existat pentru majoritatea companiilor si a firmelor din sectorul HoReCa. Va fi data de catre stat. Aici marele…