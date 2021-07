Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au descins ieri in locuința din Radauți a lui Vasile Lavric, supranumit „mancatorul de femei“. Mai multe echipaje de poliție și jandamerie au ajuns din nou acasa la Vasile Lavric. Au rascolit curtea locuinței, dar și o alta proprietate,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au contopit pedepsele primite de un functionar din cadrul Primariei Valea Stanciului. Acesta a incheiat trei acorduri de recunostere a vinovatiei cu procurorii DNA si cu procurorii din Segarcea. In final, inculpatul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:MANDA IULIAN-CLAUDIU, la data faptei președinte al organizației județene a unui partid, sub aspectul…

