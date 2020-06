Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Dolj il sustine pe Marcel Ciolacu la conducerea partidului, a declarat, joi, Lia Olguta Vasilescu, presedintele filialei Craiova a formatiunii.Intrebata intr-o conferinta de presa daca la Congresul PSD va face parte din echipa de conducere a lui Marcel Ciolacu, aceasta a aratat…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" din Craiova organizeaza luni, 1 iunie 2020, cea de-a 46-a editie a concursului de recitari "Pe aripile poeziei". La fel ca in fiecare an, concursul este organizat de Serviciul Relatii cu publicul si, in premiera absoluta, se va desfasura exclusiv in mediul…

- CAO a dat drumul la conducta cu milioanele de euro. In urma cu exact un an, in sala de ședințe a Consiliului Judetean (CJ) Dolj era semnat contractul de 445.831.222 de euro privind dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata in județ. Un megaproiect cu fonduri europene, in urma caruia 22 de localitati…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania. Reactiile romanilor nu au…

- Lia Olguta Vasilescu, deputat PSD, a transmis Guvernului sa modifice ordonanța militara care prevede interzicerea exportului produselor de panificație gata ambalate. "Apel catre guvernul Romaniei! Modificați ordonanța militara care prevede interzicerea exportului produselor de panificație…

- Doi oameni ai strazii, care s-au adapostit intr-un magazin dezafectat din Craiova care a luat foc, au fost salvati de o echipa de jandarmi care trecea prin zona. Victimele s-au ales cu arsuri puternice, iar unul dintre barbați a fost transportat de urgența la București. Jandarmii din Dolj au ajuns la…

- Premierul Ludovic Orban susține ca este greu de instituit un mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor de la raft, intrucat cererea a explodat pe piața, din cauza panicii din societate induse de anumite fake news-uri. Orban a adaugat ca proiectele de lege depuse in Parlament privind plafonarea…