Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a spus joi, la finalul audierilor din Comisia de Control al SRI, ca „are convingerea ca a fost coerent” si ca a raspuns la toate intrebarile care i-au fost puse. Acesta a refuzat sa ofere mai multe declaratii, precizand ca va explica mai multe…

- Directorul Serviciul Roman de Informații, Eduard Hellvig, a ajuns, joi, la Comisia parlamentara de control al activitații SRI, pentru a fi audiat. Discuțiile vizeaza protocoalele secrete, pesta porcina și protestele din 10 august.”Voi raspunde (in comisie - n.r.) la toate intrebarile in temele…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SR), Eduard Hellvig, este audiat joi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, iar printre temele care vor fi abordate se numara protocoalele semnate de Serviciu, bugetul institutiei, evenimentele din 10 august si pesta porcina africana, potrivit…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SR), Eduard Hellvig, va fi audiat joi in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, iar printre temele care vor fi abordate se numara protocoalele semnate de Serviciu, bugetul institutiei, evenimentele din 10 august si pesta porcina africana,…

- Directorul Serviciului Roman de Informati (SRI), Eduard Hellvig, va fi audiat joi, de la ora 11.00, in Comisia parlamentara de control a activitatii Serviciului, a anuntat presedintele Comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, urmeaza sa fie audiat in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI in intervalul 11-14 septembrie, a anuntat presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, duminica seara, la Antena 3.Dragnea a declarat sambata i s-a cerut…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a declarat pentru Mediafax, presedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, in care…

- Claudiu Manda a declarat ca George Maior va ajunge in fața Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informații pe patru septembrie. Ambasadorul va trebui sa raspunda la o serie de intrebari cu privire la activitatea sa din timpul in care a fost președinte al SRI. "Sper sa vina" „Nici…