- Ludogorets Razgrad este campioana Bulgariei pentru a 10-a oara la rand. Claudiu Keșeru (34 de ani) a inscris in meciul care a adus titlul, victoria cu 3-1 cu Beroe. Ludogorets este matematic campioana Bulgariei, dupa un singur meci din play-off-ul pentru campionat. Victoria de astazi cu Beroe, scor…

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a inscris unicul gol al partidei de pe teren propriu cu Montana, scor 1-0, sambata, in etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei, relateaza News.ro. Keseru a marcat in minutul 73, din penalti. Citește și: Moarte suspecta la Ploiești:…

- Claudiu Keșeru (34 de ani) a reușit un ”poker” și Ludogoreț a invins azi cu 6-0 pe Etar Veliko Tarnovo in campionatul bulgar. Claudiu Keșeru incepe sa semene cu Benjamin Button la Ludogoreț. Cu cat inainteaza in varsta parca intinerește. La 34 de ani, atacantul tocmai a reușit meciul perfect in etapa…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat patru goluri pentru Ludogoret Razgrad, in meciul castigat cu scorul de 6-0 in fata formatiei Etar Veliko Tarnovo, luni, pe teren propriu, in etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a punctat in min. 6, 36, 41 si 51 si poate ar mai fi inscris…

- Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu, a caștigat clar in Cehia, 3-0 cu Pardubice. Antrenorul Jindrich Trpisovsky il lauda pe mijlocașul roman pentru golul superb cu care a inchis tabela: „E in forma, are spații mai mari și ma bucur ca a marcat dupa multa vreme de la distanța”. Vin vești bune din…