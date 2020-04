Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO. Claudiu Florica, șeicul Tahnoon Nimer și avocatul Marian Mihail fac parte din echipa care, in luna martie a acestui an, a ajuns in conducerea formației britanice Charlton Athletic. Totuși, aceștia n-au renunțat la ideea de a cumpara Dinamo de la Ionuț Negoița. Aflata la un pas de faliment, dupa…

- DINAMO. Avocatul Marian Mihail, partenerul lui Claudiu Florica, cel care ar vrea sa cumpere Dinamo de la Ionuț Negoița, inainteaza o varianta care ar putea sa le mai dea ragaz „cainilor” in procesul de licențiere. Claudiu Florica, șeicul Tahnoon Nimer și avocatul Marian Mihail fac parte din echipa…

- Omul de afaceri Claudiu Florica susține ca e dispus in continuare sa cumpere clubul Dinamo de la Ionuț Negoița. „Cainii” au nevoie de 180.000 de euro pentru a obține licența pentru sezonul viitor al Ligii 1. Claudiu Florica, alaturi de partenerul sau de afaceri Tahnoon Nimer și un fond de investiții…

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de mulțumire persoanelor care lupta impotriva pandemiei de coronavirus și, in special, lui Ionuț Negoița, patronul echipei Dinamo. Primarul Capitalei i-a adus mulțumiri speciale lui Ionuț Negoița, cel care deține Grupul…

- Claudiu Florica, afaceristul care a fost interesat de achiziția clubului Dinamo, a primit o veste mare: a fost promovat in Consiliul de Administrație al clubului Chartlon Athletic, din liga a doua engleza. Acționarii principali ai clubului englez, cei de la East Street Investments Limited, i-au inlaturat…

- DINAMO. Una dintre speranțele roș-albilor pentru un viitor mai bun este legata de numele lui Tahnoon Nimer, cel ce lucreza in mod direct cu seicul Saeed Bin Tahnoon al-Nahyan, una dintre cele sase familii conducatoare ale Emiratelor Arabe Unite. Ionuț Negoița a luat in calcul vanzarea acțiunilor, doar…

- Ion Tiriac are o avere evaluata la aproape 2 miliarde de euro si a mai fost aproape de a prelua gruparea din "Groapa". Se vinde Dinamo! Asta da afacere: cine sunt seicii miliardari care vor sa dea lovitura in Liga 1 "In anii 2000, cand a vazut ce se intampla, a fost dispus sa vina,…

- "Suntem pe cale sa achizitionam clubul Dinamo, din Romania. In acest moment, avem negocieri ale formei finale de contract", a spus Tahnoon Nimer, conform sport.ro. Abu Dhabi Business Development este un grup care detine peste 60 de companii si are legaturi stranse cu diverse guverne ale lumii. Recent,…