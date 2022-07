Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali construiește un mic Athos, un schit ortodox unde vrea sa petreaca mai mult timp in rugaciune. Finanțatorul FCSB a declarat in mai multe randuri ca, la batranețe, vrea sa se retraga la o manastire, in munți. Afaceristul (64 de ani) a inceput construcția mai multor case din lemn aproape de…

- Adrian Mutu uita și de pasiunea pentru fotbal atunci cand vine vorba de copiii lui. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare alaturi de fiul lui. A demonstat ca este un tata responsabil și grijuliu, mai ales pentru ca nu l-a scapat deloc din ochi pe micuț.

- Mulți sunt de parere ca nu exista prietenie intre un barbat și o femeie. Ei bine, faptele lui TJ Miles contrazic aceasta „teorie”! Cunoscutul vlogger nu poate spune „nu” ieșirilor in oraș, iar de data aceasta a fost surprins in ipostaze rare alaturi de o domnișoara. Paparazzii Spynews.ro au fost pe…

- Cand vine vorba de rasfaț, nimeni nu-l intrece pe marele om al fotbalului! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Dinu "Vama” și l-au surprins in timp ce mergea la un restaurant de lux din Capitala. Iata in compania a cui a stat afaceristul!

- Atunci cand vine vorba de muzica de petrecere, Ștefan de la Barburești se afla pe lista cantareților preferați de romani. Deși anii au trecut, iar interpretul a inaintat in varsta, el continua sa faca show la fiecare eveniment. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins in timp ce numara banii dupa cantare.

- Deși este fostul viceprimar al Bucureștiului, Tudy Ionescu nu se afișeaza in mașini de lux. Cu toate astea, are mare grija sa „arunce” cu banii atunci cand iese in oraș cu prietenii. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze.

- Dupa cum bine știm cu toții, Daniel Buzdugan a fost mereu un soț și un tata responsabil, un bun exemplu pentru mulți barbați. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Deși este foarte ocupat, prezentatorul știe cat de important este sa iși faca timp și pentru…

- Cristian Boureanu n-are timp de suferința și profita din plin de zilele insorite. Indragitul afacerist nu mai ține cont de nimic și arunca cu banii de cand s-a desparțit de fosta iubita. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lui și l-au surprins in ipostaze rare!