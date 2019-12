Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind eliberarea din functia de vicepresedinte al ANRP, cu rang de subsecretar de stat, a Clauditei Selavardeanu a fost publicata in Monitorul Oficial. Claudita Selavardeanu a fost pusa sub urmarire penala, in urma cu cinci zile, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzata…

- Premierul Ludovic Orban a eliberat-o din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe Claudita Selavardeanu, care a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate…

- Premierul Ludovic Orban a eliberat o din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe Claudita Selavardeanu, care a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate…

- Premierul Ludovic Orban a eliberat-o din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe Claudita Selavardeanu, care a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate…

- Claudita Selavardeanu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale Pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in...

- Un vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) si mai multe persoane au fost audiate, joi seara, la DNA intr-un dosar de coruptie, anunța Agerpres,...

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, decizia asupra sesizarii USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Pruna anunta ca a depus la CCR o…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarea USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de TIR, care a produs tragedia din…