Claudia Prisecaru a primit, aseara, in Gala Sportului Vrancean, de la Teatrul Municipal Maior Gh. Pastia, titlul de cel mai bun sportiv al Vrancei in anul 2019. Este pentru a treia oara consecutiv cand excepționala atleta legitimata la CSM Focșani 2007 și pregatita de profesorul Cristian Orza primește recunoașterea meritelor incontestabile in competiția performanțelor dintr-un […]