- Weekendul trecut se pare ca a fost un prilej bun de discuție pentru Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, asta deoarece aceștia au mers impreuna cu copiii la munte. Iata ce au discutat cei doi și ce planuri are fiul de milionar, conform surselor Spynews.ro. Oare se vor impaca?

- Andreea Banica este prietena Claudiei Patrașcanu și cea care a fost chemata pana acum de doua ori la tribunal in procesul de divorț dintre interpreta și Gabi Badalau. Acum, vedeta a vorbit pentru prima oara despre postura in care a fost pusa. „A fost acea legatura dintre mine și Claudia din trecut,…

- Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, aflați in plin divorț de custodie pentru cei doi baieți. Un scandal monstru s-a iscat intre ei. Gabi Badalau a mers la Agigea sa-și ia copiii, fiind week-end-ul pe care acesta trebuia sa-l petreaca cu cei doi baieți.…

- In urma ofertei generoase facute de Gabi Badalau catre Claudia Patrașcanu și cei doi copii ai lor, artista a refuzat categoric ajutorul financiar din partea milionarului. Cantareața a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Chiar daca se afa in plin proces de divorț pentru custodia celor doi baieți ai lor și și-au adus acuzații grave unul altuia, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost alaturi de fiul lor Nicolas, care in acest weekend a implinit 4 ani. Astfel ca, aceștia au mers impreuna la o pensiune din Predeal.…

- Claudia Patrașcanu spune adevarul despre divorțul cu tatal copiilor sai! Motivul pentru care artista a ajuns sa-și plateasca mama! Ce i-a spus atunci Gabi Badalau? Bruneta a facut noi dezvaluiri la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat scandal al momentului! Ce suma i-a cerut, de fapt, Claudia Patrașcanu lui Gabi Badalau la divorț? Artista a dat carțile pe fața la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars! Vedeta neaga spusele inca soțului sau!

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au ajuns din nou in fața judecatorilor in procesul de divorț și custodie a celor doi copii. De data aceasta, au fost audiați doar martorii Claudiei Patrașcanu, martora lui Gabi Badalau, menajera lui, fiind in carantina. „Nu s-a decis nimic, s-a amanat. Voia sa faca…