- Victorie excelenta la box! Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali la puncte, decizie in unanimitate (5-0), luni, in Kokugikan Arena. Cu acest prilej, Nechita…

- Pugilistul roman Cosmin-Petre Girleanu (22 de ani) a fost eliminat, luni, in primul tur la box, categoria -52 de kilograme, din cadrul Jocurilor Olimpice. Cosmin-Petre Girleanu a fost invins, la puncte, prin decizie, 5-0, de bulgarul Daniel Panev Asenov. Girleanu s-a clasat pe locul 5 la Europenele…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita a fost invinsa la puncte, 0-5, de Irma Testa (Italia; 23 ani, campioana europeana en-titre), in semifinalele categoriei 57 kg din cadrul turneului preolimpic de la Paris (Franta). Gratie accesului in semifinale, Claudia Nechita si-a asigurat prezenta la Jocurile…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe turcoaica Aycan Guldagi, duminica, in sferturile de finala ale cat. 57 kg, in turneul preolimpic de box de la Paris. Nechita (27 ani) a facut spectacol in fata tinerei adversare…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita se afla la o singura victorie de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o, vineri, pe germanca Ornella Wahner la puncte (decizie in unanimitate, 5-0), in optimile de finala ale cat. 57 kg, la turneul preolimpic european de la Paris.…