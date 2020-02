Stiri pe aceeasi tema

- PSD incepe asaltul impotriva Guvernului și depune in scurt timp motiunea de cenzura. Social-democratii amenința cu demiterea din momentul in care Guvernul a anunțat ca iși va angaja raspunderea pe schimbarea legislatiei electorale intr-un an cu alegeri.

- Deputatul PSD, Claudia Gilia a atras atenția, astazi, asupra diminuarii alacarilor bugetare pentru programul Start-up Nation. Fondurile prevazute ca și Post-ul Claudia Gilia: “Se intampla lucrul de care ma temeam: “Romania normala” e anormala!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Social democrații din Dambovița și-au ales un nou președinte in cadrul unei Conferințe extraordinare de alegeri. Cele mai multe voturi Post-ul Corneliu Ștefan este noul președinte al PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Social-democratii s-au reunit, marti, in sedinta Comitetului Executiv National.UPDATE ora 14.00 Social-democratii au decis ca data Congresului sa fie 1 martie sau 29 februarie. PSD a mai decis ca, in cazul in care Guvernul Orban isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, va ataca…

- In prag de sarbatori, Mos Craciun a adus in sacul lui cu daruri, bucurie si emotii pentru prescolarii, cadrele didactice si parintii de la Gradinita Tartasesti. A fost inaugurata o gradinita noua in comuna damboviteana Tartasesti. Deputatul PSD Dambovita, conf.univ.dr. Claudia Gilia a onorat invitatia…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a avut o reacție dura la adresa liberarilor, dupa ce un alt treilea deputat și-a anunțat demisia din PSD și inscrierea in PNL, adaugand ca PNL devine noul PSD.

- In ultima zi de campanie inaintea turului II al prezidentialelor, deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a ales sa transmita un mesaj cu iz mobilizator pentru membrii si simpatizantii PSD dar si pentru toti romanii. Parlamentarul Claudia Gilia spune ca aprecieza oamenii muncitori și cinstiți…

