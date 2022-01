Clasicul „The Aristocats” va avea un remake live action Cunoscutul desen animat „Pisicle aristocrate” (The Aristocrats), lansat in 1970, va avea acum un remake in format live-action, informeaza Variety. Proiectul va fi pus in practica de Disney și vine dupa alte filme live-action: „Lion King”, „The Beauty and The Beast”, „Dumbo” sau „Aladdin”. Desenul animat spune povestea pisicii Duchess si a celor trei pisoi Marie, Toulouse si Berlioz. Stapana lor, o doamna foarte bogata, le face mostenitoarele sale. Cu toate acestea, majordomul, lacom de avere, incearca sa scape de pisicuțe si le abandoneaza la tara. Ajutate de motanul vagabond Thomas O’Malley,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

