Stiri pe aceeasi tema

- Cadeții de la LPS Alba Iulia au urcat de 9 ori pe podium, la etapa regionala a Campionatelor Naționale de inot Timp de doua zile, in bazinul de inot din Baia Mare s-a derulat etapa regionala a Campionatului Național de cadeți, ce a reunit la start 162 de inotatori de la 20 de cluburi din zona Transilvaniei,…

- Weekend-ul trecut s-a desfasurat, la Timisioara, Cupa Mirtys, din cadrul Campionatului Național. Clubul de Dans Sportiv Medio Monte din Baia Sprie a participat la aceasta competitie cu 7 perechi. Toate perechile clubului s-au clasat in fruntea clasamentelor. Sase dintre ele au fost finaliste, iar 4…

- Dupa ce in prima zi a etapei inaugurale a Campionatului Național de Motocros, desfașurata in week-end la Prundu, in județul Giurgiu, sportivii de la Lido Campina au obținut rezultate foarte bune, inclusiv o clasare pe podium, duminica, 10 aprilie 2022, a fost randul unui debutant sa participe la o competiție…

- Sambata, 9 aprilie 2022, la Pundu, in județul Giurgiu, a avut loc debutul in noua ediție a Campionatului Național de Motocros. La startul intrecerilor s-au aliniat și mai mulți sportivi de la clubul campinen Lido, club condus de Catalin Duța - multiplu campion, maestru al sportului, președinte al Comisiei…

- Zilele trecute, in orașul Calimanești, județul Valcea s-a desfasurat finala Campionatului National de Judo al M.A.I, unde au participat peste 120 de sportivi din cadrul inspectoratelor generale ale M.A.I (IGPR, IGJR, IGPF, IGSU). In cadrul acestui campionat, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a…

- Doi jandarmi maramureșeni, printre medaliații Campionatului Național de Judo al MAI. In perioada 30-31 martie, un numar mare de sportivi jandarmi, polițiști, politisti de frontiera si pompieri s-au luptat pe saltea, in localitatea Calimanești din județul Valcea, in cadrul Campionatului de Judo al Ministerului…

- Timp de doua zile, la București, a avut loc etapa semifinala a Campionatului Național de Atletism pentru Copii I și II, in paralel avand loc și Campionatul Municipiului București pentru Copii III, IV și spiriduși. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club condus de Mihaela Marin, a participat la aceste…

- Ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Shito Ryu pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori, U21 și seniori a reprezentat un real succes pentru sportivii de la CS Targoviște. Post-ul De 34 de ori pe podium! Sportivii de la CS Targoviște s-au intors cu bagajele pline de medalii de la CN…