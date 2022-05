Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Centrului Școlar de Educație Incluziva nr.2 Comanești, Școala Gimnaziala „C. Porumbescu” și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului au petrecut impreuna o zi de suflet pentru suflet. Prin activitați de joc, muzica, ritm și mișcare, cei 40 de elevi implicați in evenimentul…

- Campania sociala „Fapte pentru viitor” , realizata de catre studenții Facultații de Științe Economice, programul de studii Marketing, anul III – ID, in cadrul disciplinei Marketing Social – Politic, disciplina coordonata de catre conf. univ. dr. Prihoanca Diana, a fost de un real succes. Acțiunea s-a…

- Polițiștii bacauani au inițiat campania ”Caravana Prevenirii”, ce are ca scop prevenirea victimizarii minorilor prin accidente rutiere, bullying, infracțiuni contra patrimoniului dar și pentru prevenirea disparițiilor de minori. Campania ”Caravana Prevenirii” a debutat la Școala Gimnaziala ”Alexandru…

- Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau, partener in cadrul proiectului Erasmus+ Clean Nature Long Life, gazduiește in aceasta saptamana o serie de care au fost pregatite cu rabdare și atenție de catre membrii echipei, cadre didactice ale unitații școlare. Astfel, prin intermediul prezentarilor gazduite…

- A fost finalizata amenajarea unui nou loc de joaca pentru copiii de la Gradinița cu program prelungit a Școlii ”Octavian Voicu” din municipiul Bacau. Cei 181 de preșcolari beneficiaza acum de cele mai bune condiții de petrecere a timpului alaturi de educatori. „Sumele alocate de municipiul Bacau au…

- Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” din Bacau capata o dimensiune europeana prin implicarea in Proiectul Erasmus KA2 „Clean Nature, long life”, derulat pe o perioada de trei ani in colaborare cu partenerii din Anglia, Turcia, Portugalia și Republica Nord Macedonia. Scopul principal al proiectului este…

- Agentul principal de poliție, Aștefanoaei Sorin, incadrat in cadrul I.P.J.Bacau in anul 2016, practica disciplina sportiva karate tradițional, stilul SHOTOKAN-FUDOKAN, impreuna cu un grup de copii și adolescenți, atat incepatori, cat și avansați care concureaza in diferite competiții sportive de profil.…

- Elevii si preșcolarii de la Școala Gimnaziala „Al. I. Cuza”, nu au putut ramane indiferenți la durerea refugiaților ucrainieni. Sufletele lor frumoase și mainile lor mici au strans in cateva zile, ca niste furnicuțe, ajutoare extrem de necesare unor oameni pentru care ziua de maine este atat de dureroasa…