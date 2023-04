Stiri pe aceeasi tema

- Derulat de-a lungul intregii saptamani, cu multe momente deosebite, proiectul Erasmus+, derulat de Școala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu” Campina, ”All different, all equal”, a ajuns vineri, 24 martie, la final.

- In cadrul proiectului Erasmus+ ”All different, all equal”, Campina, prin Școala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu”, este gazda unei noi acțuni de mobilitate, la care participa elevi și cadre didactice de la școlile partenere din Italia, Spania și Franța.

- Bataie ca in ringul de box intre mai mulți elevi de clasa a V-a, de la Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu" Falticeni, intreaga scena petrecandu-se sub ochii colegilor care au filmat distrati intregul conflict.Incidentul ar fi avut loc intr-o sala de clasa, pe data de 1 martie, in ...

- O mobilizare extraordinara, copii, parinți, bunici, cadre didactice, mii de marțișoare, dar și delicioase prajituri de casa, plus o atmosfera foarte frumoasa, cu mult entuziasm din partea copiilor. In cateva cuvinte, cam așa putem descrie Targul caritabil de Marțișor organizat de Școala Gimnaziala “B.P.…

- David Nicolae Șolga, din Sacele, este caștigatorul din Romania al concursului UE pentru tinerii traducatori, Juvenes Translatores, ediția a 16-a, la care participa liceeni cu varsta de 17 ani. David Nicolae Șolga este elev la Liceul Teoretic „George Moroianu” din Sacele, la clasa de științe ale naturii…

- Doi profesori și 11 elevi de la Școala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu” Campina au participat in Italia, in localitatea Ribera, din regiunea italiana Sicilia, la o acțiune in cadrul unui proiect Erasmus+ ”All different, all equal”.

- Scoala Gimnaziala „Ion Ghica" din Iasi, in parteneriat cu Asociatia Orientat, lanseaza proiectul „Hai afara la-nvatare!", pentru a reduce riscul abandonului scolar. 238 de elevi de la Scoala Gimnaziala „Ion Ghica" vor avea acces la activitati de invatare outdoor, cu accent pe nevoile lor de invatare,…

- Politistii din municipiul Campina au deschis o ancheta dupa ce trei eleve din clasa a V-a ale unei scoli din oras s-au batut, iar o inregistrare video cu acest incident au fost postate pe o retea de socializare.