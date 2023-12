Cladirea prabusita in Odorheiu Secuiesc apartine Arhiepiscopiei Romano-Catolice, iar Primaria plateste 300.000 de lei chirie anual

Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie s-a petrecut, luni seara. Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit. O victima a decedat, o alta are traumatisme severe, fiind intubata, iar celelalte doua victime sunt constiente si au diverse traumatisme. Cladirea apartine…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara, 18 decembrie, la Digi24, ca autoritațile trebuie sa caute responsabilii pentru tragedia de la Odorheiu Secuiesc, unde un elev a murit și alți trei au fost raniți, dupa ce cladirea internatului s-a prabusit parțial. „De cateva zile se lucreaza…

- Noi detalii ies la iveala dupa tragedia din Odorheiu Secuiesc. In urma prabușirii unui perete al internatului, un tanar și-a pierdut viața, in timp ce trei fete au ajuns la spital de urgența. Cladirea aparținea Arhiepiscopiei Romano-Catolice, careia Primaria Odorheiu ii platea sume colosale pentru chirie.…

- Cladirea „avea toate vizele de funcționare” și nu au fost semnalate niciun fel de probleme, a precizat reprezentantul Inspectoratului Școlar Harghita, potrivit unui post TV. Pe de alta parte, Zorgo Noemi, purtatorul de cuvant al Primariei Odorheiu Secuiesc, a declarat ca in zona s-au efectuat lucrari…

- Scene incredibile in județul Harghita. Un perete de la internatul Liceului „Tamași Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit. Prefectul județului Harghita a precizat ca patru copii au fost prinși sub daramaturi. Un baiat de 18 ani a murit. El a fost scos ultimul de sub daramaturi. UPDATE Cladirea care…

- Cladirea care s-a prabusit partial, luni dupa-amiaza, in Odorheiu Secuiesc apartine Arhiepiscopiei Romano-Catolice, iar Primaria Odorheiu Secuiesc plateste anual peste 300.000 de lei chirie. In partea din imobil care s-a prabusit erau camere in care erau cazati elevii care stau la internat. Una dintre…

