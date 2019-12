Stiri pe aceeasi tema

- Un fond de investitii cu sediul in Luxemburg va cumpara cladirea istorica a Bancii Comerciale Romane (BCR) din Piata Universitatii, dupa ce banca a incheiat transferul de proprietate catre Project Regina Elisabeta Bucharest SRL, potrivit Agerpres. Valoarea tranzacției este de circa 28 milioane de euro.Situata…

- Skanska Romania, filiala locala a unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari la nivel global, a inaugurat Equilibrium 1, prima cladire a proiectului de birouri Equilibrium. Complexul este cel de-al doilea proiect dezvoltat de companie in zona de Nord a capitalei, dupa Green Court Bucharest.…

- CBRE, lider pe piața de consultanța imobiliara, a fost desemnata sa asigure servicii de property management pentru proiectele dezvoltate de compania One United Properties in nordul Bucureștiului, respectiv turnul de birouri One Tower și ansamblul rezidențial One Mircea Eliade, care totalizeaza o suprafața…

- Monument istoric impresionant din Baragan, Palatul Administrativ al judetului Calarasi se afla in licitatie. Ofertele constructorilor pentru lucrarile de reabilitare sunt asteptate pana in data de 4 noiembrie 2019. Conform autoritatilor judetene, modernizarea a fost estimata la 5-6 milioane de euro.

- Bicicliștii din București sunt așteptați sa participe, duminica, in Piața Universitații, la protestul „Și pe bicicliști ii așteapta cineva acasa!”. Manifestanții vor sa sa atraga atenția șoferilor și autoritaților despre existența lor in trafic, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis…

- Casa Costa-Foru, asezata intr-o zona plina de farmec a Bucurestiului, Dealul Mitropoliei, transmite trecatorilor, dar si vizitatorilor, aerul vremurilor de altadata, atat prin arhitectura deosebita, cat si prin obiectele de mobilier sau exponatele pe care le gazduieste. …

- Proiectul Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, si proiectul Tandem, cu o valoare de piata de 65 milioane de euro, sunt doua cladiri de birouri care vor revitaliza si vor moderniza zona centrala a Bucurestiului.