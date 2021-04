Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prefectului de Timis, Zoltan Nemeth, incepand de duminica, mai multe restrictii, inclusiv cele de weekend, inceteaza.„Principalele modificari aduse de incadrarea municipiului Timisoara (...), operatorii economici isi vor putea desfasura activitatea pana la orele 21.00 pe toata durata saptamanii;…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a aprobat, sambata, intr-o sedinta extraordinara, noua lista cu restrictii aplicabile in localitatile din judet, ca urmare a cresterii ratelor de infectare. Conform hotararii adoptate astazi, in nu mai putin de 17 localitati din Prahova se vor modifica…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, va convoca, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a discuta daca se aproba prelungirea sau nu a carantinei pentru Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua, Giroc și Ghiroda. Se așteapta sosirea de la INSP a avizelor dupa ce DSP Timiș a trimis catre…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat prelungirea valabilitații restricțiilor aplicabile in tot județul Argeș, pentru inca 14 zile. Masurile dispuse de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, prin hotararea nr. 12 din 5 martie 2021, valabile pe tot teritoriul județului, pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat prelungirea valabilitații restricțiilor aplicabile in tot județul Argeș, pentru inca 14 zile. Masurile dispuse de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, prin hotararea nr.9/19.02.2021, valabile pe tot teritoriul județului, pentru o perioada…

- In contextul evolutiei situatiei epidemiologice si a ratei de incidenta comunicate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures a stabilit mai multe masuri. Potrivit declaratiei presedintelui CJSU, prefectul Nicolae Silviu Ungur, acestea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat prelungirea valabilitații restricțiilor aplicabile in tot județul Argeș, pentru inca 14 zile. Masurile dispuse de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, prin hotararea nr.4/02.02.2021, valabile pe tot teritoriul județului, pentru o perioada…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a hotarat instituirea urmatoarele masuri in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, divertisment si recreativ incepand cu data de 25.01.2021, ora 00.00, cu conditia mentinerii ratei de incidenta sub 3/1000 de locuitori: activitatea…