- Managerul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, dr. Alexandru Calancea, a transmis, luni, o solicitare pentru o intrunire de urgența, catre Prefectura, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, Consiliul Județean și Direcția de Sanatate Publica, in vederea ...

- Municipiul Bucuresti prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus calculata in ultimele 14 zile la mia de locuitori, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta cazurilor de infectare in Bucuresti este de 3,19.

- Incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile pentru opt localitati - Bragadiru, Magurele, Popesti Leordeni, Voluntari, Berceni, Domnesti, Dragomiresti-Vale, Stefanestii de Jos - este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori si se aplica masurile prevazute in HG nr. 856 din 2020, prevede o hotarare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca localurile dintr-o comuna sa se inchida. Incidența cumulata a cazurilor de COVID 19, pe ultimele doua saptamani, depașește 1,5/1.000 de locuitori. Numarul cazurilor de COVID 19 crește ingrijorator, de la o zi la alta, atat pe plan național cat…

- Direcția de Sanatate Publica a luat decizia inchiderii tuturor restaurantelor, a saliilor de joc și a școlilor din municipiul Dorohoi, cu aprobarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.

- Din fericire, Buzaul nu se regasește in lista județelor in care va fi nevoie sa se aplice aceste restricții, ultima raportare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența indicand ca nu exista localitați in care rata de infectare cu noul coronavirus sa depașeasca acest prag. Comitetul Național…

- Prefectura Bihor a anunțat marți ca restaurantele și cafenelele sunt inchise de miercuri in localitațile Boianu Mare și Magești, unde incidența cazurilor de Covid a crescut, potrivit Mediafax.Potrivit deciziei luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor, lista…

- Aproape toate unitațile de invațamant din județul Brașov și-au deschis porțile, luni, pentru un nou an școlar. Din cauza pandemiei provocate de coronavirus, prima zi de școala a inceput atipic: fara festivitați și buchete de flori pentru profesori, dar și fara probleme majore. Potrivit Inspectoratul…