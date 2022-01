CJ Dolj extinde Parcul Industrial Craiova Parcul Industrial Craiova, primul parc de acest fel inființat de Consiliul Județean (CJ) Dolj, se va extinde cu opt hectare. Solicitarea privind trecerea acestei suprafețe de teren situata pe teritoriul administrativ al comunei Ghercești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) in domeniul public al județului Dolj va fi supusa spre aprobare in ședința de astazi a CJ. Conform proiectului de hotarare , solicitarea privind trecerea terenului de 79.930 mp in domeniul public al județului Dolj va fi facuta, dupa aprobarea Consiliului Județean, catre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RAADPFL „infloreste“ Craiova cu doua milioane de lei. Regia din cadrul Primariei Craiova care administreaza domeniul public si se ocupa de intretinerea zonelor verzi continua seria achizitiilor de plante. Dupa acordul cadru incheiat anul trecut cu scopul de a inverzi orasul, RAADPFL vrea sa ia ochii…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 12 ianuarie 2022 I. PROIECTE DE HOTARARI DE GUVERN1. PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, anunta un nou proiect ce prevede infiintarea unui spatiu verde in zona de sud a orasului, intre Soseaua Mangaliei si cartierul Veterani. Este vorba despre o suprafata de 4 hectare care va fi transformata in parc. Acesta a adaugat ca spera ca executia sa…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat la Antena 3 cand vor fi livrate pensiile intarziate, cand se dau primele majorari, cat crește punctul de pensie și cați bani se vor primi in plus. Cei aproximativ 5 milioane de pensionari din sistemul public vor beneficia de…

- Transferul celor 46 hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comerț Vedere asupra complexului Romexpo. Foto: Arhiva/ wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Proiectul de lege prin care ar urma sa fie transferate cu titlu gratuit 46 hectare de teren de la Romexpo catre…

- In 2006, in Craiovita Noua, cel mai mare cartier al Craiovei, Mitropolia Olteniei a deschis santierul pentru Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul. Constructia a ramas in stadiu de schelet de beton, desi, in ultimii 15 ani, si Primaria Craiova, si Consiliul Judetean Dolj au alocat aproximativ 1,2 milioane…

- Astazi are loc Conferinta ldquo;Romania Durabila ndash; Constanta, Oportunitati Regionale", care se sustine la sediul Consiliului Judetean, sala Remus Opreanu, de la ora 11.00.Evenimentul este organizat de Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constanta si Consiliul Judetean Constanta in parteneriat…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a vorbit despre variantele luate in calcul de autoritati in vederea eliminarii pensiilor speciale. Aceasta susține ca deși se dorește eliminarea pensiilor specale, acest lucru nu se poate realza dn cauza componentei de contributivitate. „In materie de pensii speciale,…