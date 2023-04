Stiri pe aceeasi tema

- Imagini surprinse la o petrecere alaturi de mai mulți invitați, inclusiv fostul premier Victor Ponta și soția sa, Daciana Sarbu (Ponta).Sursa: Realitatea PLUSPotrivit imaginilor de pe contul de Instagram al Anei Morodan, evenimentul ar fi avut loc la sfarșitul lunii ianuarie, la restaurnatul Lido. View…

- Cel de-al doilea om in Guvern, Liviu Dragnea, revine cu o propunere mai veche, aceea de reorganizare din punct de vedere administrativ și teritorial a țarii. Și nu oricum, ci foarte repede, pana la sfarșitul acestui an. Dragnea are dreptate. Daca reo...

- Armata rusa a ajuns la a doua zi consecutiva in care pierde peste 1.000 de soldați și zeci de echipamente grele de lupta, in condițiile in care ucrainenii rezista asalturilor trupelor inamice, mai ales in orașul Bahmut. Potrivit ultimei estimari ucrainene, armata rusa a pierdut in ultima zi 1.090…

- Complexul Energetic Oltenia a dat in judecata Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) solicitand anularea unui act administrativ aprobat in 19 decembrie 2012. Actiunea este inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti pe 21 ianuarie...

- Trei mașini au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 1, in Perșani, in județul Brașov, patru persoane fiind ranite. Circulația rutiera este oprita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fostul europarlamentar (PDL, PMP, PLUS) Cristian Preda, in prezent decanul Facultații de Științe Politice a Universitații din București, a vorbit, ]ntr-o postare pe Facebook, despre scandalul din interiorul PMP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Patru angajații de la Cariera Jilț Sud au fost fotografiați in timp ce mergeau la punctele de lucru in cupa unui excavator, din cauza ca drumul era plin de noroi, scrie ziarul local GorjOnline . Potrivit publicației, imaginea a fost facutajoi, 26 ianuarie. Noul director interimar spune insa ca este…

- Decizia protestului de lulni dimineața a fost una spontana, insa motivata de lipsa de masuri convingatoare, dupa accidentul grav produs la Cariera Jilț Sud și in care au murit trei persoane, dupa cum au precizat ortacii, potrivit Gazeta de Sud.Nemulțumirile sunt majore cu privire la condițiile de lucru…