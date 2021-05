Ciudățenie medicală, simptome ieșite din comun: Boală misterioasă în Canada Medicii din Canada intalnesc pacienți care prezinta simptome similare cu cele ale bolii Creutzfeldt-Jakob, o afecțiune fatala foarte rara, care ataca creierul. Radio-Canada, canalul public de radiofonie, a obținut o copie a unei note de sanatate publica care a fost trimisa unitaților teritoriale prin care medicii erau avertizați despre un grup de pacienți care prezinta o boala degenerativa necunoscuta a creierului. Medicii au semnalat prima data boala in 2015. La acea vreme era un singur pacient, un „caz izolat și atipic”, spune Alier Marrero. Dar de atunci au aparut mai mulți pacienți, iar medicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

