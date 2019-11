Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului National Liberal (PNL), Klaus Iohannis, a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale in judetul Vrancea cu 59,31% din voturi, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Klaus Iohannis a fost votat in Vrancea de 86.028 alegatori…

- Klaus Iohannis a obtinut duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, 63%, iar Viorica Dancila – 37%, dupa numararea a 8.817.440 de voturi de la sectii din tara, reprezentand 97%. UPDATE. Potrivit AEP, Iohannis a obtinut 5.562.056 de voturi (63%), iar Viorica Dancila – 3.255.262…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in municipiul Aiud la o diferența destul de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 11.104. 1. Klaus Iohannis a obținut 7.526 de voturi (67.77%). 2. Viorica Dancila doar 3.578 (32.30%). Pe țara, conform datelor provizorii…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in municipiul Blaj la o diferența extrem de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 9.181 1. Klaus Iohannis a obținut 7.272 de voturi (79.20%). 2. Viorica Dancila doar 1.909 (20.80 %). Pe țara, conform datelor provizorii…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in orașul Cugir la o diferenșa extrem de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 10.891 1. Klaus Iohannis a obținut 7.167 de voturi (65.80%). 2. Viorica Dancila doar 3.724 (34.19 %). Pe țara, conform datelor provizorii furnizate…

- UPDATE 22:00: In județul Bacau, s-au numarat voturile din peste 75% dintre secțiile de votare. In acest moment, rezultatele sunt: Klaus Iohannis – 61,45 % Viorica Dancila – 38,55 % Știrea inițiala: In județul Bacau, au votat in turul al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În primul tur al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis a obținut 37,82% (3.485.292 voturi), iar Viorica Dancila - 22,26% (2.051.275 voturi). 20.00 Pâna la aceasta ora, 8.923.162 de români au votat în țara la turul doi al alegerilor prezidențiale 2019. Prezența este…

- Turul I al alegerilor prezidențiale a fost caștigat clar de Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei, pe locul secund clasandu-se Viorica Dancila (PSD). In orașele din județul Bacau s-a menținut trendul general, fara mari surprize. Cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.