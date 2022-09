Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, liderii Coaliției, au discutat cu președintele Parlamentului eston despre cooperarea economica intre Romania și Estonia, dar mai ales de abordarea comuna pe zona de securitate.

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat discutii, la Tokyo, cu Liga Parlamentara de Prietenie Japonia-Romania despre ridicarea nivelului relatiilor bilaterale dintre cele doua state la dimensiunea de parteneriat strategic. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor,…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au avut luni dimineața o intalnire cu Liga Parlamentara de prietenie Japonia-Romania, in cadrul vizitei pe care o fac in Japonia.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, va face parte din delegația Romaniei in Japonia, in perioada 26 – 28 septembrie, care participa la ceremonia funerara de stat a fostului prim-ministru Shinzo Abe. Potrivit g4media.ro , in cadrul vizitei, social-democratul are programate o serie de intalniri, cu reprezentanții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca in Romania ar putea exista un program „Rabla pentru becuri”, care sa ajute oamenii sa reduca din consumul de energie.Ciolacu a precizat, intr-o declarație de presa la Parlament, ca in Romania exista deja programul Rabla la electrocasnice,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in dimineața zilei de joi, 8 septembrie 2022, ca „analizam toate ipotezele care pot sa afecteze sistemul energetic romanesc”. Premierul a subliniat ca „deocamdata nu identificam riscuri”. Premierul s-a referit, astfel, la ingrijorarea ca Romania ar putea ramane fara…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intrebat miercuri cum vede semnalul dat de liderul PSD Marcel Ciolacu care s-a abtinut la votul asupra motiunii simple a USR impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, ca este posibil ca acesta sa fi gresit. „Eu sigur nu am avut aceasta informatie pana acum. E…

- Un sondaj AVANGARDE, realizat in luna iulie 2022, arata topul partidelor si politicienilor in care romanii au cea mai mare incredere. Sondajul AVANGARDE a fost realizat in perioada 22-31 iulie 2022, prin metoda CATI, pe un numar de 902 subiecti, populatie adulta de 18 ani si peste. Sondajul are o eroare…