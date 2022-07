Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, a transmis marți, 12 iulie, ca nu vor fi probleme cu stocurile de gaze și ca va fi acoperit necesarul energetic pentru iarna. „Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, precizand ca țara noastra a depașit deja ținta fixata de Comisia…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, precizand ca in acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca ”tara noastra a actionat mult mai repede decat…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, precizand ca in acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca ”tara noastra a actionat mult mai repede decat calendarul…

- Guvernul a aprobat, luni, transmiterea oficiala catre Comisia Europeana a unor programe operationale, fiind astfel depasit pragul de doua treimi din totalul celor 43 de miliarde de euro alocati Romaniei prin fondurile de coeziune pentru 2021-2027, inclusiv cofinantarea nationala, a anuntat purtatorul…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a evaluat existenta dezechilibrelor macroeconomice in 12 state membre UE selectate pentru analize aprofundate in Raportul privind mecanismul de alerta (RMA) din 2022 si a concluzionat ca sapte tari - Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia…

- Cu doar cateva mii de romani care se vaccineaza in decurs de o saptamana (cateva sute cu prima doza), Romania are inca depozitele pline de doze de vaccin anti-COVID. Totuși, țara noastra mai trebuie sa primeasca (și sa plateasca) zeci de milioane de doze de vaccin Pfizer, in baza contractului negociat…

- In aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in țara, a declarat ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline. „Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea livrarii cel putin…

- Comisia Europeana (CE) a recomandat la 1 aprilie sa se implementeze dispozitive nationale prin care sa se permita shimbarea grivnei in monede nationale din UE, in contextul in care numeroase banci refuza deviza ucraineana. Un acord la care au ajuns miercuri ambasadorii statelor membre UE, la Bruxelles,…