- Viitorul Romaniei se scrie pe 8 și 9 decembrie la Consiliul JAI – Consiliul Justiție și Afaceri Interne - de la Bruxelles! Intra sau nu Romania in spatiul Schengen? Negocieri de ultima ora pot schimba decizia cruciala. Observator Antena 1 este in mijlocul evenimentelor.

- Romania va cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul Justitie si Afaceri Interne de joi, afirma surse guvernamentale care subliniaza ca negocerile se vor desfasura pana in ultimul moment. „Romania va cere un vot pe aderarea la Schengen la Consiliul JAI de maine. Ramanem ferm implicati si angajati…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anuntat ca a fost prezentat, marti in cadrul Grupului de lucru privind Schengen, draftul rezolutiei privind aderarea tarii noastre la zona de libera circulatia, iar documentul arata si admite faptul ca Romania indeplineste toate criteriile specifice Schengen de foarte…

- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a stabilit calendarul pentru decizia de aderare a Romaniei, Bulgariei si Croatiei la spatiul unic european. Decizia finala ar urma sa fie luata la inceputul lunii decembrie, in Consiliul JAI. „Am primit de la presedintia Cehiei a Consiliului UE felicitari…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare - Romania, Bulgaria si Croatia, arata europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a scris, miercuri, pe Twitter, ca ”nu ar trebui sa se mai piarda timp” și ca ”locul Romaniei este in Schengen” cu ocazia vizitei premierului Nicolae Ciuca la Bruxelles. Ea a promis sprijin pentru ”o aderare imediata” și ” a mulțumit Romaniei pentru…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…