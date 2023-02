Ciucă: „România are la dispoziţie resursele energetice pentru…

Premierul Nicolae Ciuca a coordonat, vineri, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetica (GLISE) in cadrul careia au fost analizate situatia rezervelor de gaze naturale, pregatirea stocurilor pentru perioada urmatoare si stadiul proiectelor de investitii pentru cresterea capacitatii de productie si depozitare a energiei. Romania are la dispozitie resursele energetice de care cetatenii si economia au nevoie, pentru prezent si pentru viitor iar gradul de umplere a depozitelor este in prezent la 49,5% din capacitate, a transmis premierul. ”Masurile luate de Guvern…