- Posibila numire a lui Marian Neacșu (PSD) ca secretar general al Guvernului este criticata indirect de liberali. Puternic susținut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, Neacșu este contestat dupa ce a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv ca și-a angajat ilegal fiica la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca isi asuma numirea lui Marian Neascu (foto) in functia de secretar general al Guvernului, aratand ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere. Neacșu a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese…

