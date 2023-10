Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit luni cu ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, si cu sotia romanului tinut ostatic in Fasia Gaza, context in care a dat asigurari cu privire la determinarea conducerii Senatului de a sustine orice efort pe care institutiile romane abilitate…

- Legea pensiilor speciale va fi finalizata in maximum doua saptamani, a declarat, luni, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, beneficiar de pensie speciala. Recent, premierul Marel Ciolacu a afirmat ca legea trebuie finalizata pana pe data de 1 noiembrie, altfel Romania pierde 1,4 miliarde de euro din PNRR.…

- ”Peste 2,7 miliarde euro au fost virati, astazi, Romaniei de catre Comisia Europeana, conform cererii II de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta. Acesti bani se alatura fondurilor de prefinantare si primei transe din PNRR, ceea ce duce valoarea cumulata a fondurilor intrate in tara prin…

- „Aceasta coalitie a daunat PNL, pentru ca se vede in sondaje. E clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu, domnule, zici ca avem ghinion, avem problema si situatia cu azilele, avem doua demiteri din Guvern, si-a demis doi ministri, am avut aceasta tragedie recenta la Crevedia si am avut…

- Conducerea spitalului Judetean de Urgenta Slatina a refuzat, vineri, accesul in spital al prefectului judetului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital dupa ce primise sesizari cu privire la faptul ca in sectia de cardiologie a unitatii sanitare sunt probleme legate de igiena, respectiv gandaci.…

- "Astazi, am avut o intalnire cu Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Cele mai importante subiecte : - Legea pensiilor de serviciu. Deciziile CCR trebuie respectate, iar Parlamentul trebuie sa gaseasca o formula de echilibru intre jurisprudența CCR și ceea ce este prevazut…

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului, a anunțat ca va convoca Biroul Permanent al acestei camere Pentru a stabili coordonatele unei sesiuni parlamentare extraordinare, in care va fi reexaminata legea pensiilor speciale si vor fi facute modificarile necesare pentru a respecta decizia CCR. „Vom corecta…

- Liderii Coaliției se afla luni, la ora 13.00, fața in fața pentru a discuta masurile de austeritate pentru reducerea gaurii de la buget.In plin scandal, liderii liberalilor și social-democraților se intalnesc dupa seria de atacuri ce au venit in ultimele zile intre cele doua partide de la guvernare.Toate…