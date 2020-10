Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei Armatei Romane, in care afirma ca noile generatii de militari se inclina in fata tuturor eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta, relateaza Agerpres."Ziua Armatei Romaniei este,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, joi, la lucrarile Consiliului Nord-Atlantic, desfasurate in prima zi a Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre ale NATO, organizata in sistem video-conferinta, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat MApN, in acest context,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, la Craiova, ca Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatoreste pe 25 octombrie, va fi marcata prin activitati foarte restranse impuse de conditiile de pandemie, iar la nivelul ministerului se ia in calcul ca si Ziua Nationala sa fie celebrata…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a anunțat ca Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatorește pe 25 octombrie, va fi marcata prin activitați foarte restranse impuse de condițiile de pandemie, iar la nivelul ministerului se ia in calcul ca și Ziua Naționala sa fie celebrata pe 1 Decembrie tot…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a inscris in Partidul National Liberal si va candida pentru Parlament. Orban spune ca este onorat de decizia lui Ciuca si ca il va propune „personal” drept candidat pentru un mandat de senator, potrivit news.ro.„Domnul…

- „Imbatranirea reușita coreleaza mult mai bine cu longevitatea și speranța de viața", este de parere psihologul Rozeta Draghici. Relațiile cu familia, extrem de importante Pentru persoanele in varsta, timpul se scurge altfel. Si intotdeauna mai repede. "Acestea traiesc cu sentimentul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si secretarul de stat si seful Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului (DRPCVP), Marius Balu, s-au intalnit, marti, la sediul MApN, cu reprezentantii Forumului structurilor asociative ale personalului militar…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, s-au intalnit, vineri, la sediul MApN, cu seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA, generalul James C. McConville, si seful Fortelor Terestre ale Armatei SUA dislocate in Europa, general-locotenent…