- Premierul Nicolae Ciuca a sustinut, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca avem acum, prin PNRR, posibilitatea sa sustinem obiective, precum construirea unei justitii in sluja cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate.

- Coaliția de guvernare nu se poate ințelege cu privire la taxele și impozitele romanilor. In timp ce Marcel Ciolacu, șeful PSD, pledeaza pentru impozitul progresiv, deoarece „aceasta cota unica, nu mai este unica de mult timp”, PNL și premierul, șeful acestei formațiuni, susțin in continuare cota unica. …

- Șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, a anunțat, joi, ca Ungaria asteapta sa primeasca mai intai detalii asupra propunerilor Uniunii Europene privind alternative realiste de aprovizionare inainte de a lua o decizie privind sustinerea unui eventual embargou european asupra importurilor de petrol…

- Premierul Nicolae Ciuca, singurul candidat pentru președinția PNL la Congresul extraordinar de duminica, a afirmat, inaintea alegerilor, ca spera ca PNL „sa-și gaseasca echilibrul”. Nicolae Ciuca a ajuns, duminica, putin inainte de ora 11.00, la Palatul Parlamentului, insotit de mai multi lideri liberali,…