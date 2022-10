Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a avut o discuție cu președintele Partidului Popular European (PPE), iar acesta i-a transmis ca „extinderea Schengen cu Romania ramane un obiectiv major” pentru PPE și pentru conducerea popularilor europeni.

- Prime Minister Nicolae Ciuca announces that he had a telephone conversation on Monday with the president of the European People's Party (EPP), Manfred Weber, who assured him that the extension of Schengen with Romania remains a major objective for the EPP, told Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, o discutie telefonica, luni, cu presedintele Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber despre continuarea demersurilor privind sustinerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook ca a discutat la telefon cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European despre susținerea aderarii Romaniei la spațiul Schengen. „Președintele Weber m-a asigurat ca extinderea Schengen cu Romania ramane un obiectiv major atat pentru conducere, cat și pentru…

- Declaratia presedintelui formatiunii paneuropene Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a fost facuta duminica, la Sofia, unde a venit sa sprijine formatiunea membra, GERB, informeaza Agerpres . „Unul dintre principalele mesaje pe care l-am transmis este ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit, joi, la gala care celebreaza 20 de ani de la infiintarea Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane – AHK Romania, despre „meritata aderare a Romaniei la spatiul Schengen” si implicatiile pe care aceasta schimbare le va avea avea in mediul de afaceri, informeaza…

- Premierul Romaniei a precizat, in urma declarației cancelarului german Olaf Scholz, ca poziția acestuia cu privire la intrarea Romaniei in spațiul Schengen arata ca țara noastra este aproape de aderare.

