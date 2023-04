Nicolae Ciuca a fost intrebat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute in judetul Brasov, de ce nu s-a decis sistarea importului de cereale. ”In acest moment, stiu ca exista foarte multe preocupari legate de impactul pe care l-au avut importurile de cereale din Ucraina, am prezentat si ieri (joi – n.r.) in debutul sedintei de Guvern, reiau si astazi aceleasi elemente de raspuns, si anume: tara noastra s-a anhajat, in deplina concordanta cu Uniunea Europeana si cu celelalte state care doresc sa sprijine Ucraina – si Ucraina in momentul de fata trece printr-o situatie pe care nu si-o…