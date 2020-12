Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat ca „Centrul Cyber al UE, prima structura a Uniunii Europene gazduita de Romania, este un semnal puternic de incredere si de recunoastere a contributiei tarii noastre la dezvoltarea securitatii cibernetice in Europa si in lume”, potrivit Guvernului.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca Romania inregistreaza o mare victorie și a obținut gazduirea Centrului Cyber al UE, agenția care se ocupa de securitatea cibernetica. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie ”Succes excepțional…

- Romania a depus dosarul de candidatura a Bucurestiului pentru gazduirea viitorului Centru european de competente in domeniul securitatii cibernetice, in cadrul reuniunii ministeriale informale a ministrilor Telecomunicatiilor din statele membre UE, desfasurata luni, sub

- Finalizarea gazoductului BRUA reprezinta o investitie extrem de importanta pentru Romania si pentru Europa, permitand astfel diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene, a declarat sambata, premierul Ludovic Orban, prezent in localitatea Jupa din judetul Caras-Severin,…

- Dupa victoria de la Sofia, CFR Cluj și-a imbunatațit coeficientul și o amenința serios pe FCSB, care niciodata in istoria sa de aproape 18 ani nu a avut peste el in ierarhia europeana o alta formație din Romania. Victoria de la Sofia, de joi seara, ii deschide CFR-ului perspective importante in aceasta…

- „Timișoara mi-a marcat felul in care privesc viața” spune Dominic Fritz, candidatul care a caștigat alegerile locale din 27 septembrie. A venit in Romania acum 17 ani și s-a indragostit de acest oraș. A fost voluntar in nenumarate proiecte umanitare, este pasionat de muzica, absolvent de științe politice…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj, in cadrul evenimentului „Moment istoric: Romania emergenta”, organizat de Bursa de Valori București. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale. Președintele spune…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste s-a inregistrat in 2018 in Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania si Romania, fata de o medie de aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de…