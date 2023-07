„Am convenit, astazi, in Coalitie, o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri. Astfel, ne dorim sa asiguram o dezvoltare robusta a Romaniei in urmatorii ani, dar si sa ne incadram, anul acesta, intr-o cota de deficit bugetar agreata cu organismele internationale. Am cazut de acord ca, pentru anul 2023, sa avem o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei. Aceasta va fi compusa, simetric, din aproximativ 6 miliarde lei provenite din reducerea cheltuielilor si aproximativ 6 miliarde lei din asigurarea de noi venituri”, a scris Nicolae Ciuca, luni…