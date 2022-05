Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca "avem o crestere foarte rapida a preturilor, ceea ce reflecta un soc puternic sau un fenomen de criza".

- In cadrul intalnirii au fost analizate temele semnalate de confederația sindicala și soluțiile pentru protejarea cetațenilor de efectele creșterii prețurilor la energie și produse de baza, imbunatațirea nivelului de trai și a condițiilor de munca pentru salariați.Premierul Ciuca a menționat masurile…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca social-democratii vor prelua „cu certitudine” sefia Guvernului in 2023, la rotativa, daca Nicolae Ciuca, actualul premier, va deveni presedintele PNL. in acest moment, propunerea PSD pentru conducerea Executivului este Marcel Ciolacu, dupa cum a declarat chiar acesta.

- Social democratii au propus saptamana trecuta, in Coalitie, un pachet de masuri pentru sustinerea nivelului de trai al romanilor cu venituri mici. O decizie in acest sens ar urma sa fie luata spre sfarsitul acestei saptamani, la intoarcerea premierului Nicolae Ciuca. PSD propune acordarea de vouchere…

- „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni in sprijinul economiei romanești, printr-un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze…

- Guvernul a luat legatura cu firmele autohtone pentru producerea in regim de urgenta a pastilelor de iod, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la Digi24. „In momentul de fata exista un anumit numar de pastile de iod, el este insuficient, motiv pentru care, la nivelul Ministerului Sanatatii s-a luat legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat astazi ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. El a spus insa ca ”este foarte greu sa iesim cu o o Ordonanta de Guvern pana miercuri. In schimb, in seara aceasta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, 11 februarie, pentru Libertatea ca premierul Nicolae Ciuca nu i-a dat termen ultimativ de o saptamana sa vina cu masuri pentru criza facturilor la energie și a catalogat asemenea informații drept „fake news”.Șeful executivului a spus pe 9 februarie,…