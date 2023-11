Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca in sedinta coalitiei de guvernare au fost clarificate toate elementele legate de sustenabilitatea finantarii masurilor cuprinse in noua lege a pensiilor si au fost stabilite liniile importante pe care se va intocmi proiectul bugetului pe 2024. „In…

- „In ședința Coaliției de astazi am stabilit, impreuna cu partenerii de guvernare, care vor fi liniile cele mai importante pe care se va intocmi proiectul bugetului consolidat pe 2024.In cadrul discuțiilor, am susținut ca prioritatea in dezbaterile legate de finanțarea ministerelor sa o aiba portofoliile…

- „Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finantare, au fost clarificate in sedinta Coalitiei din aceasta dupa-amiaza. Prin urmare, Legea intra in line dreapta in Parlament, fiind sustinuta de intreaga coalitie. Totodata, am decis ca, impreuna cu domnul presedinte…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au declarat, dupa ședința coaliției de guvernare, ca s-au lamurit toate neclaritațile, iar noua Lege a pensiilor are sursa de finanțare.”Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, au…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…

- "La ședința de astazi, pe care am avut-o cu miniștrii și secretarii de stat liberali, am discutat despre agenda de proiecte și masuri pentru perioada urmatoare. Ma bucur ca programul "Anghel Saligny", lansat de PNL, continua intr-un ritm susținut și ca avem multe administrații locale implicate in programele…

- "La ședința de astazi, pe care am avut-o cu miniștrii și secretarii de stat liberali, am discutat despre agenda de proiecte și masuri pentru perioada urmatoare. Ma bucur ca programul "Anghel Saligny", lansat de PNL, continua intr-un ritm susținut și ca avem multe administrații locale implicate in programele…