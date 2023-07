Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Hiroshi Ueda, context in care a subliniat ca Romania ramane angajata sa indeplineasca toate obiectivele comune cuprinse in Parteneriatul strategic dintre cele doua tari, potrivit Agerpres.

- Nici nu a fost inaugurat, și deja sunt restricții privind circulația pietonilor și a bicicliștilor pe podul de la Braila din motive de siguranța. Inaugurarea podului de la Braila va avea loc in data de 06 iulie, la ora 13:00, iar la festivitați este așteptat inclusiv președintele Klaus Iohannis, din…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…