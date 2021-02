Ciucă, Bălu, Hîncu, Steaua și like-ul tragediei din Bucegi Pe data de 18 ianuarie 2004, in Valea Morarului din munții Bucegi avea loc o tragedie cumplita. Cinci sportivi montani, participanți Campionatul national de schi-alpinism organizat de Unitatea Militara 01053 din Predeal, au murit ingropati de o avalansa chiar in timpul concursului. Povestea tragediei a fost ignorata de presa, iar autoritațile au cautat sa o ingroape cat mai repede cazul. Singurul lucru care a “transpirat” la aceea vreme a fost numele organizatorului: Clubul Sportiv Militar Aplicativ Bucegi Predeal. Este exact clubul care la inceputul anului 2016 era adus pe ușa din dos in curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

