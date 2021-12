Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa inceapa o acțiune de documentare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, potrivit unui anunț transmis, luni, de Guvern. Decizia…

- Firmele programate sa prospere in urma achiziționarii de catre stat a testelor noninvazive COVID, pe baza de saliva, pentru elevi și angajații din sistemul de invațamant, au beneficiat deja de primul tun. Se așteapta acum inca o achiziție de teste varsate. Probabil ca “specialiștii” platiți bine din…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat, joi, intr-un comunicat de presa, ca nu reprezentantii DSU sau IGSU au intocmit caracteristicile regasite in caietul de sarcini elaborat in scopul achizitionarii testelor rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva,…

- Social Sindicatele din invațamant solicita blocarea distribuției testelor din saliva: “Nu respecta regulile sanitare!” noiembrie 29, 2021 11:04 Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federații sindicale reprezentative la nivel de sector…

- Sindicatele din Educație despre testele de saliva pentru elevi Saptamâna viitoare, copiii din școli și gradinițe ar putea fi testați pentru prima data prin procedura noninvaziva. Unitațile de învațamânt au început sa primeasca testele pe baza de saliva, însa…

- Fostul premier Ludovic Orban a declarat ca i s-a cerut de catre mai multe persoane, inclusiv de catre presedintele Klaus Iohannis, schimbarea din functia a lui Raed Arafat, lucru pe care nu l-a luat niciodata in calcul. Orban a explicat ca a refuzat sa faca acest lucru, deoarece sistemul de situatii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat, luni, mai multe ordine care vizeaza gestionarea pandemiei, in condițiile agravarii situației epidemiologice din țara. Astfel, personalul medical din unitațile sanitare destinate pacienților cu COVID-19 nu iși va mai putea lua concediu.

- Raed Arafat a vorbit, vineri, despre criza sanitara in care se regaseste Romania, dar a facut o paralela si cu criza politica pe care o traverseaza tara noastra. Șeful DSU a susținut o conferința de presa in ziua in care Romania a inregistrat un nou record in privința deceselor provocate de noul coronavirus.…